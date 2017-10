Glifosato: la paura di decidere, a Radio3 Europa

In onda venerdì 27 ottobre su Radio3.

"Non c'é accordo sul rinnovo dell'autorizzazione del glifosato. Il voto sul destino del controverso erbicida è stato rinviato a novembre. Sviluppato dalla Monsanto, è la sostanza attiva erbicida più venduta al mondo ed è al centro di una forte controversia scientifica internazionale sul suo probabile potenziale cancerogeno" viene segnalato in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato specifica: "La sua autorizzazione per il mercato Ue, che scadeva nel 2016, dopo essere stata prorogata provvisoriamente per un anno e mezzo dalla Commissione, scade alla fine di quest'anno. La vicenda deve essere chiusa infatti prima del 15 dicembre."



"Al centro della riunione del 25 scorso del comitato Ue per gli alimenti - si illustra -, mangimi e piante, che avrebbe dovuto esprimersi sulla questione, c'è stata la discussione sulle ipotesi di durata della licenza: 3, 5, 7 e 10 anni."



"Nessuna ha raccolto la maggioranza qualificata necessaria, anche perché diverse delegazioni hanno chiesto tempo per consultare i governi nazionali. Chi ha paura di decidere? Anna Maria Giordano ne parlerà domani, venerdì 27 ottobre alle 11 su Rai Radio3 con Lorenzo Robustelli, direttore di Eunews, e con Maria Grazia Mammuccini, portavoce della Campagna #stopglifosato" si riferisce infine.