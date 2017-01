Giulio Regeni: speciale Radio3 ad un anno dalla scomparsa

"Radio3 già a pochi giorni dalla scomparsa di Giulio Regeni ha dedicato trasmissioni settimanali per seguire le indagini della sua morte e raccontare il pensiero del giovane ricercatore tramite la lettura dei suoi articoli. Ora - riferiscono in una nota dalla Rai -, ad un anno dalla scomparsa, mercoledì 25 gennaio, Radio3 realizzerà una giornata speciale di approfondimenti in collaborazione con Amnesty International: a Radio3Mondo dalle 11 alle 12 Luigi Spinola ospiterà in trasmissione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Lorenzo Declich autore di 'Giulio Regeni, le verità ignorate', Gianni del Panta, ricercatore sui movimenti sindacali in Egitto, Ibrahim Heggi, movimento 6 Aprile e Maaty El Sandoubi, giornalista egiziano al Cairo e membro del sindacato indipendente dei giornalisti".



"L'evento di Amnesty International dall'Università La Sapienza di Roma, con la partecipazione della famiglia di Giulio, sarà seguito da Radio3 con un live twitting e da Anna Maria Giordano in collegamento dalle 15 con Fahrenheit per continuare a ragionare sull'inchiesta e su quest'anno appena trascorso con gli ospiti presenti all'incontro alla Sapienza, tra gli altri, il giornalista del quotidiano la Repubblica Carlo Bonini e lo scrittore Erri De Luca" si specifica insieme.