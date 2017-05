Giornata dell'Africa 2017: speciale a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda giovedì 25 maggio su Radio3.

"Il 25 maggio del 1963 venne fondata l'Organizzazione dell'unità africana, chiamata dal 2002 Unione Africana, con l'obiettivo di promuovere l'unità e la solidarietà tra gli stati africani, oltre a servire da voce comune del continente e cercare di sradicare il colonialismo. - viene spiegato in un comunicato dalla Rai - In quel giorno i leader di 30 dei 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto ad Addis Abeba, in Etiopia, proprio un anno dopo la dissoluzione dell'Unione degli Stati Africani. Da allora il nome e la data della Giornata dell'Africa sono stati mantenuti come celebrazione della sua unità. E domani, giovedì 25 maggio alle 11.00 Roberto Zichittella a Radio3Mondo, su Radio3, ne parlerà con Eulalia Guiliche, rappresentante della comunità mozambicana in Italia e con Ugo Melchionda, presidente del Centro studi e ricerche immigrazione e dossier statistico Idos."