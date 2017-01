#365giornisenzagiulio: su Radio3 speciale Giulio Regeni con Amnesty

"Ad un anno dalla scomparsa, mercoledì 25 gennaio Radio3 realizzerà una giornata speciale di approfondimenti in collaborazione con Amnesty International: a Radio3Mondo dalle 11.00 alle 12.00 Luigi Spinola ospiterà in trasmissione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Lorenzo Declich autore di 'Giulio Regeni, le verità ignorate', Gianni del Panta, ricercatore sui movimenti sindacali in Egitto, Ibrahim Heggi, movimento 6 Aprile, Maaty El Sandoubi, giornalista egiziano al Cairo e membro del sindacato indipendente dei giornalisti e Costanza Spocci, giornalista che ha lavorato da freelance in Egitto" viene reso noto dalla Rai.



"L'evento di Amnesty International dall'Università La Sapienza di Roma, con la partecipazione della famiglia di Giulio, sarà seguito da Radio3 con un live twitting e da Anna Maria Giordano in collegamento dalle 15.00 con Fahrenheit per continuare a ragionare sull'inchiesta e su quest'anno appena passato con gli ospiti presenti all'incontro alla Sapienza: il giornalista del quotidiano la Repubblica Carlo Bonini e lo scrittore Erri de Luca. Inoltre, i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Marina Lalovic" precisa in ultimo la tv pubblica di Stato.