Tiromancino: concerto live su Radio2 da via Asiago a Roma

'Radio2 live', in onda con il concerto dei Tiromancino venerdì 5 maggio.

"Venerdì 5 maggio, alle ore 21, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma è la volta di Tiromancino in concerto per 'Radio2 live', in un set immaginato ad hoc per la Sala B. Continua dunque il percorso di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica dal vivo con il programma che apre le porte di Radio Rai agli ascoltatori: un calendario di concerti esclusivi - aperti al pubblico e gratuiti - in diretta da una delle sale storiche di Via Asiago in Roma" viene diffuso in una nota dalla tv di Stato.



Si riporta in ultimo: "Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, conduttori del format e da tre edizioni in onda su Rai Radio2 con 'Rock and Roll Circus'. Reduce dall'inedito set acustico di Alessandro Mannarino, 'Radio2 live' ospiterà la band di Federico Zampaglione, per presentare parte dello spettacolo del summer tour che inizierà ufficialmente a giugno, dal titolo dell'omonimo singolo da cui è nato anche il libro 'Dove tutto è a metà'. Per prendere parte al concerto sarà possibile scrivere a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili."