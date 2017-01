Thegiornalisti: concerto live si Radio2

"Sono il fenomeno del nuovo pop italiano, da poco insigniti da Rockol del premio speciale come Rivelazione Italiana 2016: i Thegiornalisti arrivano a Radio2 per 'Radio2 Live'. Un evento esclusivo, nella Sala B di Via Asiago 10, condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, venerdì 27 gennaio 2017, alle 21, in diretta su 'Radio2 Live', il format di Radio2 dedicato alla musica dal vivo. - si anticipa in una nota - Si tratta di un concerto speciale che coincide con la conquista del disco d'oro digitale per il loro singolo 'Completamente'."



"Il concerto è aperto ad un numero limitato di ascoltatori: per prenderne parte sarà possibile scrivere a radio2live@rai.it.Con questo evento e dopo il recente successo dei live di Calcutta ed LP, Radio2 conferma la sua attenzione a tutto il panorama musicale più di tendenza, con l'intento di aprire sempre di più le mura della radio, proseguendo un percorso dedicato alla musica dal vivo che ha già attraversato, tra gli altri, concerti come Verdena, I Cani e La festa della musica, con Clementino, Malika Ayane e molti altri. 'Radio2 Live' è on air sulle frequenze di Radio2, in streaming su www.radio2live.rai.it e fruibile con l'app gratuita Radio Rai per pc, smartphone e tablet" viene diffuso dalla tv di Stato.