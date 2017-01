The Mixtapers live a Musical Box su Radio2

"'Musical Box' è la 'scatola sonora' di Radio2, di e con Raffaele Costantino, dal lunedì al venerdì, all'una di notte: spazio a tutta la musica di ogni latitudine geografica, temporale e culturale. Mercoledì 25 gennaio, ospiti live del programma sono The Mixtapers, collettivo fondato dai musicisti e producer Michele Manzo e Martino Bisson, dal sound internazionale, originale e personale al tempo stesso, contaminato da hip hop, modern funk, con una spiccata influenza della 'golden age' di gruppi come gli 'A Tribe Called Quest' e i 'De La Soul', fino ad arrivare ad influssi provenienti da 'Dam Funk', 'Madlib' ed 'MF Doom'" viene fatto sapere in una nota dalla Rai.



"La programmazione di 'Musical Box' genera sinergie con i più autorevoli punti di riferimento internazionali dei linguaggi musicali - espone in conclusione la tv di Stato -, ecco perché Costantino ospita un progetto come quello di The Mixtapers che, dopo la collaborazione con etichette internazionali come Expansions Collective (Manchester) e Laruche Records (Paris), si presentano al pubblico con un EP su vinile 12 pollici, distribuito in tutto il mondo per la storica etichetta di Berlino, Sonar Kollektiv, fondata dai Jazzanova negli anni '90. 'Love Is The Way' è il nuovo brano che, tra gli altri, verrà suonato dal vivo nella puntata di Musical Box che li vede protagonisti."