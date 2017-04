Syria 20 anni dopo a Radio2 Social Club: ma anche Micaela Ramazzotti

Nuova puntata di 'Radio2 Social Club', in onda venerdì 21 aprile.

"Venerdì 21 aprile, in diretta dalla Sala C di Via Asiago a Roma, alle 14.30, Luca Barbarossa e Andrea Perroni condurranno una puntata di 'Radio2 Social Club' piena di sorprese. A partire da un anniversario importante, i 20 anni di carriera di Syria, fino ad arrivare a Gianni Amelio e Micaela Ramazzotti, ai microfoni di Rai Radio2 in anteprima radiofonica, per raccontare 'La Tenerezza' prima di partire per il Bifest, il Bari International Film Festival, che aprirà questa edizione 2017 proprio con l'opera di Amelio" illustra in una nota la tv di Stato.



Viene esposto in conclusione: "'Radio2 Social Club', anche in stavolta darà grande spazio alla musica dal vivo, con Syria: la cantautrice si esibirà, infatti, in 'Non è peccato', pezzo scritto per lei da Mario Venuti e in 'Maledetta primavera' di Loretta Goggi, versioni arrangiate ad hoc dalla Social Band di Stefano Cenci."