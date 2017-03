Sofia Goggia e la "valanga rosa" dello sci italiano, a Radio2 come voi

Torna l'appuntamento con 'Radio2 come voi', in onda mercoledì 29 marzo.

"Mercoledì 29 marzo, ospite di Camila Raznovich e Antonello Piroso a 'Radio2 come voi' (ore 10,05) sarà Sofia Goggia, la campionessa di sci azzurra, che racconterà ai microfoni di Rai Radio2 la stagione indimenticabile appena trascorsa. Si parlerà di 'valanga rosa', dei successi di quest'anno ma anche delle prospettive per il prossimo che avrà diversi appuntamenti importanti. 'Radio2 come voi' è anche in streaming su www.radio2comevoi.rai.it e sulla App di Radio2 Rai", viene riferito in una nota.