Siren Festival 2017: in diretta live Carl Brave x Franco126 e Ghostpoet

Radio2 Live Summer, in onda sabato 29 luglio.

"Rai Radio2 è media partner della quarta edizione del 'Siren Festival' di Vasto, e domani, sabato 29 luglio, dalle 21, proporrà una puntata speciale di 'Radio2 Live Summer', condotta da Katamashi e Gianluca Gazzoli, in diretta dal palco che vedrà esibirsi Carl Brave x Franco126 prima e Ghostpoet dopo" - viene esposto in una nota della tv di Stato.

"Nelle canzoni di Carl Brave x Franco126, si intravede una Roma che esce fuori dalla solita retorica di 'Città eterna', per vestire i panni di una metropoli contemporanea, cosmopolita, carica di contraddizioni e per questo ancor più poetica. Auto-tune e sax, trap e hip-hop convivono in maniera unica e personale, come è unica e personale la via musicale dei due. Obaro Ejimiwe aka Ghostpoet, inglese dall'accento afro-cockney, ha da poco lanciato il nuovo singolo Immigrant Boogie. Si tratta del primo materiale che vede la luce dopo l'acclamato album del 2015, Shedding Skin" fanno sapere in conclusione dalla Rai.