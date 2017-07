Siren Festival 2017: Radio2 live da Vasto, dal 29 luglio

Radio2 emittente ufficiale del 'Siren Festival'.

"E' Rai Radio2 l'emittente ufficiale del 'Siren Festival' che inizierà il 27 luglio a Vasto. Katamashi e Gianluca Gazzoli saranno gli 'inviati speciali' di Radio2 live summer' che proporranno una diretta esclusiva il 29 luglio a partire dalle ore 21" viene rivelato in una nota della tv di Stato.

"Sul palco di Vasto saliranno Carl Brave x Franco 126 e Ghostpoet che regaleranno al pubblico performances in note musicali - illustrano in ultimo dalla Rai -, quelle che stanno oggi riscuotendo un successo di ampie dimensioni. A seguire il Siren Festival anche la Tgr che, grazie alla collaborazione della sede abruzzese, garantirà una copertura adeguata."