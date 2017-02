Gesù confido in te! Suor Faustina Kowalska

Se per Oliviero Toscani questo "Non è un paese per giovani"

Nuova puntata di 'Non è un paese per giovani', in onda martedì 21 febbraio su Radio2.

"La puntata di 'Non è un paese per giovani' di martedì 21 febbraio su Radio2 - rende noto la tv di Stato -, sarà dedicata ad un'eccellenza italiana: Oliviero Toscani. Il programma di e con Giovanni Veronesi e Max Cervelli tra racconti e aneddoti, ripercorrerà 50 anni di comunicazione in Italia. Un inno alla libertà di espressione, con il più grande iconoclasta italiano dell'immagine".



"Tutti possono fare le foto - ha detto Toscani durante l'intervista di Giovanni Veronesi - ma essere fotografi vuol dire essere autori".

