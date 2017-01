Se non ti vedo non esisti: il libro di Levante su Radio2

"Rock and Roll Circus, tutta la musica e le notizie sul meglio del rock e del pop italiano e internazionale, è il programma condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, dal lunedì al venerdì, alle 21.00 su Rai Radio2. Dopo i primi ospiti non musicali di questa stagione - la scrittrice Valentina Farinaccio e il critico musicale Ezio Guaitamacchi - il programma oltre ad ospitare musica d'autore, racconterà anche di tutta quella letteratura che con la musica ha tanto a che fare" spiegano in una nota dalla tv di Stato.



"Martedì 24 gennaio, ospite della coppia di Radio2, sarà la cantautrice Levante, per parlare del suo esordio editoriale. 'Se non ti vedo non esisti' è il nuovo libro di Claudia Lagona (Levante all'anagrafe), una storia d'amore e non solo, annunciato con un post sulla sua pagina Facebook: 'Volevo raccontare una storia, un'altra vita, vivere al quadrato, all'ennesima potenza dentro altri corpi, altri nomi, altri volti'. Rock and Roll Circus sarà, per Levante, occasione per parlare di musica con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini" viene rivelato in conclusione.