Se "Non è un paese per giovani" Margherita Buy si fa venire l'ansia

"'Non è un paese per giovani', il programma di e con Giovanni Veronesi e Max Cervelli, in onda dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio2, martedì 17 gennaio avrà un ospite esclusivo: Zdenek Zeman sarà in studio per parlare di sport, raccontare e raccontarsi, connotando l'intera puntata che per l'occasione verrà dedicata allo sport" si anticipa in una nota.



"Mercoledì 18 gennaio, arriverà invece Margherita Buy: amica storica di Veronesi e ospite ormai affezionata del programma, a grande richiesta degli ascoltatori, da questo mercoledì diventerà ospite fisso di Radio2 con una rubrica molto speciale, sull'ansia. Chi meglio della Buy può parlare del più noto senso di apprensione al mondo? - viene annunciato - La rubrica, infatti, non insegnerà come gestire l'ansia, ma come conviverci e, in alcuni casi, come acquisirla".



"Margherita trova stupefacente e al tempo stesso scandaloso che esista gente senza ansia - racconta Giovanni Veronesi - ecco perché abbiamo deciso insieme di istituire il primo corso che non combatta l'ansia, ma la insegni".