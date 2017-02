Sanremo 2017 è anche dj set con Clementino e Shablo

Nuovo appuntamento con 'Radio2 in the club', giovedì 9 febbraio.

"Continua il successo di 'Radio2 in the club' al Forte Santa Tecla di Sanremo. Anche domani - scrive in un comunicato la tv di Stato -, giovedì 9 febbraio, proseguiranno i dj set firmati da Lele Sacchi. Al termine della programmazione di Rai1 dal Teatro Ariston, la notte di Sanremo si impreziosirà con un dj set che promette spettacolo: Clementino e Shablo."