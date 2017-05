Rock in Roma: da Capannella la musica è live anche su Radio2

Radio2 è la radio ufficiale di Rock in Roma.

"In una estate che si preannuncia ricca di musica di grande qualità - si comunica dalla Rai -, Radio2 impreziosirà la sua proposta 'in note' con un nuovo 'compagno di viaggio': il Postepay Sound Rock in Roma, che porterà sul palco di Capannelle - come ha fatto fin dalla prima edizione - un cast di artisti storici del rock mondiale e alcuni tra i più attesi brand new artists del panorama musicale attuale."



"Una line-up capace di coniugare culture e generi musicali diversi, quella che combacia con Radio2, riconosciuta ed apprezzata nel panorama radiofonico anche per la musica dal vivo che costantemente propone ai suoi ascoltatori. Così Radio2 sarà la radio ufficiale on air e on field: con 'Radio2 live', le voci dei conduttori della rete tra cui Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini saranno il punto di contatto di diverse generazioni di ascoltatori. Dal palco di Capannelle, Pier e Carolina racconteranno 'Rock in Roma' su Radio2 con interviste esclusive, contest, backstage e uno sguardo attento e divertente sulle band in cartellone. Radio2 al 'Postepay Sound Rock in Roma' sarà anche su radio2.rai.it e sui social con anticipazioni e contenuti che verranno continuamente rinnovati" conclude infine la tv pubblica di Stato.