Riccardo Scamarcio racconta 'Dalida' su Radio2

Nuovo appuntamento con 'Non è un paese per giovani', in onda mercoledì 15 febbraio su Radio2.

"'Non è un paese per giovani', il programma di e con Giovanni Veronesi e Max Cervelli, domani mercoledì 15 febbraio alle 12, torna a parlare di ansia con Margherita Buy e apre i microfoni di Rai Radio2 a Riccardo Scamarcio" diffondono in una nota dalla tv di Stato.



"Chi meglio della Buy può parlare del più noto senso di apprensione al mondo? L'appuntamento, che dalle scorse settimane è diventato fisso tutti i mercoledì, non vuole insegnare come gestire l'ansia, ma come conviverci e, in alcuni casi, come acquisirla", si specifica.



«Margherita trova stupefacente e al tempo stesso scandaloso che esista gente senza ansia - racconta Giovanni Veronesi - ecco perché abbiamo deciso insieme di istituire il primo corso che non combatta l'ansia, ma la insegni».



Si fa sapere in conclusione: "Insieme a Margherita Buy, anche Riccardo Scamarcio, a 'Non è un paese per giovani' per raccontare del nuovo film per la tv su Rai1, 'Dalida', e per raccontarsi. 'Non è un paese per giovani' è anche in streaming su www.radio2.rai.it, sulla App di Radio Rai e sui social."