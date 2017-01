Qual è il momento più strampalato: lo eleggono 'I Provinciali' su Radio2

"'I Provinciali', il divertente 'osservatorio' sulla provincia italiana firmato Pif e Michele Astori, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio2, ha lanciato una sfida. La trasmissione eleggerà il monumento più curioso d'Italia: dopo il successo dell'Alberellum, è la volta del 'Monumentellum', concorso 'semiserio' sui monumenti, le sculture celebrative e le opere architettoniche più strane del nostro paese. Simboli che raccontano con una sola immagine un territorio, la sua storia e la sua tradizione, possono avere risultati estetici a volte discutibili" si riferisce in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato sottolinea dunque: "Tra centinaia di monumenti arrivati da ogni parte d'Italia, la cinquina andata in finale, grazie al voto di tantissimi ascoltatori, è composta da: 'Monumento al Pisello nano di Zollino' (Salento), 'Monumento alla Salama da Sugo', (Madonna dei Boschi, Ferrara), 'Monumento al Camionista' (Bologna), 'Monumento al Basilico' (Genova) e il 'Monumento ai Pesci del Mediterraneo' (detto 'La Rotonda dei Tonni suicidi', Genova)."



"Così venerdì 27 gennaio, in diretta su Radio2, verrà proclamato il monumento più strampalato: per l'occasione il critico d'arte Francesco Bonami assegnerà il premio della critica. Per votare basterà consultare la gallery sul fFcebook de 'I Provinciali' e mettere un like sul monumento preferito. La gallery è anche su www.iprovinciali.rai.it, in streaming su www.iprovinciali.rai.it, sui social di Radio2 e sulla App di Radio Rai" si comunica in conclusione.