Paola Turci: Il Secondo Cuore New Edition su Radio2

In onda venerdì 27 ottobre.

"Nel giorno di uscita del nuovo album, 'Il Secondo Cuore New Edition', domani venerdì 27 ottobre, a Rai Radio2, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, sarà Paola Turci. Nella formula esclusiva di 'Radio2 Social Club', unico club di musica live della radiofonia italiana, accompagnata dalla Social Band di Stefano Cenci, la Turci si esibirà live con 'Fatti bella per te' e un paio di altri brani, chitarra e voce, che ci svelerà solo al momento dell'esibizione, in diretta su Radio2. 'Radio2 Social Club' è anche su Radio2.rai.it, sulla app di Radio Rai e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram" illustrano in una nota dalla tv di Stato.