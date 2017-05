Matthew Lee e Tommy Kuty a Radio2 Social Club

Radio2 Social Club, gli ospiti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio.

"Giovedì 18 e venerdì 19 maggio, in diretta dalla Sala C di Via Asiago a Roma, alle 14.30, Luca Barbarossa e Andrea Perroni aprono le porte del loro club, come di consueto, a giovani talenti della musica. Non è infatti un caso che da 'Radio2 Social Club' siano passate tante giovani promesse, Levante e Joan Thiele solo per citare alcuni esempi, diventate poi punti di riferimento del panorama musicale nazionale e internazionale" riferiscono in una nota dalla Rai.



"Giovedì 18 maggio arriva ai microfoni dell'unico club musicale della radiofonia italiana - fa sapere in conclusione la tv pubblica -, Matthew Lee (alias Matteo Orizi), giovane pianista noto per la versione di 'Fiore di maggio' di Fabio Concato, reinterpretata in chiave rock'. Definito 'The genius of rock 'n roll', la sua partecipazione a 'Radio2 Social Club' sarà occasione per una esibizione live dal taglio unico con gli arrangiamenti originali di Stefano Cenci e la sua Social Band. Venerdì 19 maggio sarà la volta di Tommy Kuty, il rapper afro-italiano che piace a Fabri Fibra, che con il singolo 'Afroitaliano' è stato uno dei primi italiani di seconda generazione ad aver portato un nuovo prototipo di artista nella scena hip hop italiana, con genitori immigrati o di origini straniere."