Massimiliano Fuksas è "Come Voi" ma solo su Radio2

"Massimiliano Fuksas, professione architetto, tra i più noti del panorama internazionale, sarà l'ospite di domani mercoledì 1 febbraio di 'Radio2 Come Voi', il programma di infotainment condotto a partire dalle ore 10 da Camila Raznovich e Antonello Piroso su Rai Radio2" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



Si precisa in conclusione: "Il programma sarà anche in streaming su www.radio2comevoi.rai.it e sulla App di Radio2 Rai."