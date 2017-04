Mario Biondi live per un concertino del Primo Maggio a Radio2 Social Club

Radio2 Social Club, in onda lunedì 1 maggio.

"Lunedì 1 maggio, dalla Sala C di Via Asiago a Roma, alle 14.30, prima dell'avvio della radio cronaca del Concertone di Piazza San Giovanni a Roma, previsto per le 16, Luca Barbarossa e Andrea Perroni ospiteranno Mario Biondi al 'Radio2 Social Club'. Il loro personale 'concertino del Primo Maggio', dove 'guest stars' saranno Ligabue e i Gipsy King (storiche imitazioni di Andrea Perroni), senza farsi mancare però anche un ospite reale, Mario Biondi che, all'unico club di musica live della radiofonia italiana, regalerà dal vivo 'Do you feel like i feel'" spiega in una nota la Rai.



"Reduce dal suo 'Best of soul tour', il cantautore eseguirà live anche una speciale versione in napoletano di 'Love is in the air'. Sul filo dei ricordi, grazie alla chiave originale e scanzonata delle interviste di Luca Barbarossa e Andrea Perroni" fa sapere infine la tv di Stato.