Malika Ayane a Radio2 Social Club

Radio2 Social Club, in onda mercoledì 8 ottobre.

"Domani, mercoledì 8 ottobre, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a 'Radio2 Social Club' alle ore 10,30, arriverà Malika Ayane. Una puntata interamente dedicata all'universo femminile, ricorrendo tra qualche giorno la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenze sulle donne, che si celebrerà il 25 novembre in tutto il mondo e di cui la Ayane si fa 'madrina'. Nella formula esclusiva dell'unico club di musica live della radiofonia italiana, accompagnata dalla Social Band di Stefano Cenci, Malika regalerà al pubblico di Radio2 brani come 'Girl' dei Beatles e 'Girl From Ipanema'. Non mancheranno le incursioni comiche dei mille volti di Andrea Perroni. 'Radio2 Social Club' è anche sulle app di Radio Rai e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.