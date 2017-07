Lucca Summer Festival 2017: il concerto dei Pet Shop Boys in diretta live

Radio2 in diretta dal Lucca Summer Festival, lunedì 31 luglio.

"Il viaggio di Radio2 al 'Lucca Summer Festival' si chiude con un evento molto atteso - diffonde in una nota la Rai -, l'ultimo del festival: il concerto dei Pet Shop Boys, lunedì 31 luglio, alle 21, in diretta da Piazza Napoleone, a Lucca, per 'Radio2 Live Summer'. Dopo l'enorme successo della prima parte del Super World Tour che si è tenuta lo scorso autunno, i Pet Shop Boys tornano per esibirsi sui palchi dei principali Festival Europei e saranno a Lucca come unica data italiana."

"Per oltre 25 anni sono stati considerati innovatori del live music show moderno incorporando elementi multimediali e teatrali nelle loro produzioni e dal loro debutto nel 1985 - spiega la tv pubblica -, hanno piazzato 42 singoli nella top 30 di cui 10 sono entrati in top 10 e 4 hanno raggiunto il n.1."

"In questo tour si esibiranno in un incredibile show, che Radio2, attraverso le voci di Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, racconterà passo passo. Radio2 Live Summer è on air, on field, su radio2.rai.it e sui social di Radio2 con anticipazioni e tanti contenuti speciali" viene reso noto infine.