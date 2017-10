La musica di CasaMika è su Rai2 e in streaming, dal 30 settembre

Quattro appuntamenti speciali con Mika e Silvia Boschero

"'Stasera CasaMika', che Rai2 proporrà in prima serata a partire da martedì 31 ottobre, è anche su Radio2 con 'La musica di CasaMika': da lunedì 30 ottobre infatti, ogni lunedì, per quattro settimane, alle 17, su Rai Radio2, parte il nuovo speciale dedicato a tutta la musica, le ispirazioni, i percorsi che hanno reso Mika la brillante popstar che è oggi" viene rivelato in un comunicato dalla tv di Stato.



Si prosegue in conclusione: "Condotto insieme a Silvia Boschero, giornalista e voce ormai storica di Radio Rai, 'La Musica di CasaMika' è un viaggio attraverso 4 puntate fatte dei suoi aneddoti più esilaranti, ma anche di profonde riflessioni su tematiche a lui care: la guerra, le migrazioni, la diversità. Il tutto a ritmo di musica senza confini, dal pop alla lirica, prima passione della sua adolescenza. Nel corso del programma, interverranno al telefono anche 4 donne della musica italiana: Malika Ayane, Loredana Bertè, Giorgia e Ornella Vanoni. Se in tv Mika vi apre le porte della sua casa molto speciale, in radio vi fa viaggiare con la fantasia. 'La musica di CasaMika' è anche in streaming su radio2.rai.it, sulla App di Radio Rai e con contenuti speciali su facebook, Instragram e twitter, Radio2."