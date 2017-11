L'Orchestra di Piazza Vittorio suona su Radio2 Social Club

'Radio2 Social Club', in onda venerdì 10 novembre.

"Domani, venerdì 10 novembre, l'unico club di musica live della radiofonia italiana, ospiterà l'Orchestra di Piazza Vittorio capitanata da Mario Tronco. Padroni di casa Luca Barbarossa e Andrea Perroni: l'occasione è una particolare riscrittura del Don Giovanni di Mozart, che l'Orchestra più multietnica d'Italia ha firmato e in cui la figura del Don Giovanni è affidata alla voce femminile di Petra Magoni" viene diffuso in un comunicato della Rai.



La tv pubblica specifica infine: "Un lavoro che, dopo aver debuttato a Lione, arriva in Italia, passando da 'Radio2 Social Club' per dare un assaggio molto originale a tutti gli ascoltatori di Radio2. Saranno infatti almeno due le esibizioni live che l'Orchestra farà ai microfoni di Radio2, al fianco dell'immancabile social band di Stefano Cenci. 'Radio2 Social Club'."