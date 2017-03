L'Italia Nel Pallone con Cesare Prandelli e Carlo Verdone

Sabato 25 marzo torna 'Italia Nel Pallone', in onda su Radio2.

"Cesare Prandelli e Carlo Verdone, sono solo alcuni degli ospiti di sabato 25 marzo a 'Italia Nel Pallone', il programma che ha decretato il ritorno dello sport a Radio2, condotto da Savino Zaba e Malcom Pagani, con le 'incursioni comiche' di Massimo Bagnato" riferisce in un comunicato la Rai.



"Domenica 26 marzo è invece la volta dell'allenatore Delio Rossi, del giornalista Angelo Carotenuto, di Alessandro Cattelan e del vice-allenatore del Cagliari Nicola Legrottaglie, che approfitterà dei microfoni di Radio2 per commentare e rilanciare un recente bel gesto di fair play arrivato proprio dalla Sardegna" prosegue la tv di Stato.



Si segnala in conclusione: "In occasione del torneo provinciale di Cagliari, si sono affrontati Pgs Audax Frutti D'Oro e Gergei, di categoria 'allievi'. La squadra ospite si è presentata con appena nove elementi, così il tecnico dei padroni di casa, Pierluigi Lubrano, ha preso la decisione di far giocare anche la propria squadra in nove uomini per pareggiare il conto. Un gesto che ha fatto rapidamente il giro d'Italia."