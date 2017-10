L'Infedele di Colapesce in diretta live su Radio2, il 25 ottobre

Colapesce live: porte aperte a Via Asiago mercoledì 25 ottobre, e su Radio2.

"Mercoledì 25 ottobre, alle 17, Rai Radio2 aprirà ancora una volta le porte. L'occasione è quella di un appuntamento speciale con il cantautore siciliano Colapesce, nella Sala B di Via Asiago a Roma, per ascoltare 'Infedele', il suo nuovo disco, prima dell'uscita ufficiale" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



"Un'esperienza di ascolto collettiva, aperta al pubblico, un modo per annullare le distanze e rompere la consuetudine. 'Infedele', che verrà pubblicato il prossimo 27 ottobre, frutto della collanorazione di Colapesce con IOSONOUNCANE e Mario Conte, rappresenta per l'artista dall'immaginario sempre in bilico tra raffinata canzone d'autore, pop e sperimentazione, un ulteriore momento di crescita artistica e personale" prosegue la Rai.



Si continua in conclusione: "Un disco che vuole essere accessibile e complesso al tempo stesso. Colapesce e la musica sono una coppia aperta, e 'Infedele' è la sua dichiarazione d'amore. Per partecipare inviare una mail all'indirizzo radio2live@rai.it, l'ascolto è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili."