L'Amore gigante di Gianna Nannini su Radio2

Ospite di 'Radio2 Social Club' e 'Non è un paese per giovani' Gianna Nannin, martedì 7 novembre.

"E' appena uscito il diciottesimo album di inediti di Gianna Nannini che la riporta alla sua dimensione di cantautrice rock italiana famosa in tutta Europa. Con l'occasione - viene rivelato in un comunicato della tv di Stato -, torna ai microfoni di Rai Radio2, al fianco di Luca Barbarossa e Andrea Perroni prima, alle 10.30, di Giovanni Veronesi e Max Cervelli poi, alle 12, martedì 7 novembre, per due puntate speciali di 'Radio2 Social Club' e 'Non è un paese per giovani'."



"Un pretesto per raccontare del suo 'Amore gigante', un viaggio rock negli stati d'animo, un'autentica esplorazione emotiva: la sua presenza a Radio2 sarà occasione per riscoprire l'imprevedibilità e la dolcezza dell'artista e per ascoltarla mettersi a nudo, nell'inconfondibile cornice dei programmi di Radio2. 'Radio2 Social Club e 'Non è un paese per giovani' sono on air sulle frequenze di Radio2 sulla App di Radio Rai e in streaming su www.radio2.rai.it. Attivi anche i canali Facebook, Twitter e Instagram" si riporta in ultimo.