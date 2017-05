Inizia il Back2Back con Frankie hi-nrg in consolle, su Radio2

'Back2Back', in onda da sabto 6 maggio su Radio2 con Frankie hi-nrg.

"Dopo il successo delle precedenti edizioni con Don Joe e Gemitaiz - diffonde in una nota la tv di Stato -, e dopo il recente 'cameo' della leggenda del rap Fabri Fibra, passando per Emis Killa, arriva il rapper senza peli sulla lingua Frankie hi-nrg. Da sabato 6 maggio, il programma di Rai Radio2 'Back2Back' dedicato a tutta la musica più bella del panorama rap e dance clubbing house, sarà condotto da uno dei padri del movimento hip hop in Italia - attivo dagli anni '90 e sempre molto impegnato nel sociale - Frankie hi-nrg, al fianco dell'ideatrice del format, la deejay più graffiante Ema Stokholma."



"Attraverso un suo personale viaggio nella storia dell'hip hop e della old school, entrando nella squadra di 'Back2Back', Frankie hi-nrg si metterà in gioco in una vera e propria sfida 'schiena a schiena' con Ema Stokholma, una competition a colpi di hit tra due grandi personalità musicali, che si contenderanno la consolle alternando rap, in tutte le sue sfumature, a musica EDM. 'Back2Back' è in onda su Radio2 il sabato e la domenica alle 23, in streaming su back2back.rai.it" viene evidenziato in conclusione.