I Giorni della Ricerca contro il cancro anche su Radio2, con Michele Bravi

Michele Bravi, ambasciatore AIRC, insieme a Chiara, Marianne Mirage e Mahmood su Radio2 sabato 4 novembre.

"Rai Radio2 è la novità dell'edizione di quest'anno de 'I Giorni della Ricerca', la ventennale collaborazione tra la Rai e l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Sabato 4 novembre, alle 19:45, 'Radio2 For Airc' sarà un concerto acustico, on air dalla Sala A di Via Asiago a Roma, dove i giovani talenti della musica italiana daranno vita ad una staffetta musicale per coinvolgere i loro fan a sostenere con una donazione i giovani talenti della ricerca. - viene annunciato in una nota - Protagonisti della serata Michele Bravi, ambasciatore AIRC, insieme a Chiara, Marianne Mirage e Mahmood".



"La conduzione è affidata alle cure di Tiberio Timperi, anche lui volto Airc. A raccontare i progressi dell'Associazione, al fianco degli artisti, anche giovani ricercatori come Stefania Rapino, una delle voci della campagna: 'trascorro 12 ore al giorno in laboratorio con lo scopo di dare ai medici uno strumento in più per sconfiggere il cancro'. Un evento straordinario, per una straordinaria campagna di informazione e raccolta fondi, che dimostra ancora una volta l'apertura di Radio2, on field e on air, attraverso il linguaggio universale della musica, oltre che con le voci dei suoi conduttori più affezionati. È possibile sostenere il lavoro dei ricercatori AIRC con una chiamata da telefono fisso al 45510 oppure mandando un SMS allo stesso numero. Per costruire insieme un futuro libero dal cancro.'Radio2 For Airc' sarà anche su Radio2.rai.it e sulla App di Radio Rai" si specifica infine.