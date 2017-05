Giovanni Veronesi intervista Walter Veltroni su "Indizi di felicità"

'Non è un paese per giovani', in onda su Radio2 mercoledì 17 maggio.

"Dalla radio al cinema il passo è breve e, in questo caso, fatto 'in pellicola'. Domani, mercoledì 17 maggio, a 'Non è un paese per giovani', alle ore 12, su Rai Radio2, Giovanni Veronesi e Max Cervelli incontreranno Walter Veltroni che ha raccontato nel film 'Indizi di felicità' delle ipotesi di felicità a partire da persone comuni, dal loro vissuto personale, familiare, professionale" scrivono in una nota dalla tv di Stato.



Viene reso noto in conclusione: "Lo spunto è arrivato dal programma 'Pascal', condotto da Matteo Caccia, che tratta di storie di vita quotidiana ed episodi di vita privata realmente accaduti agli ascoltatori di Radio2. Così Veltroni ha raccontato in immagini la storia di Maria Teresa Caneva. A Veronesi e Cervelli il compito di approfondire il tema anche con il supporto di Margherita Buy che, con la sua rubrica sull'ansia, è ormai cast fisso del programma."