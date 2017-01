Fabio Rovazzi è live su Radio2 Social Club

"Domani, mercoledì 1 febbraio, ospite di Rai Radio2 Social Club, l'unico club di musica live della radiofonia italiana, a partire dalle 14,30, sarà Fabio Rovazzi. Più di 500mila 'mi piace' su Facebook, quasi un milione di follower su Instragram, l'ideatore del tormentone dell'estate 2016 'Andiamo a comandare', incontrerà Luca Barbarossa e Andrea Perroni per il nuovo singolo 'Tutto molto interessante'. 'Radio2 Social Club' sarà on air sulle frequenze di Radio2, sulla App di Radio Rai e in streaming su www.radio2.rai.it" viene riportato in una nota della tv di Stato.