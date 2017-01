Enrico Brignano e Luca Fiore a Radio2 Social Club

"Martedì 24 gennaio, Luca Barbarossa e Andrea Perroni ospiteranno, in diretta a 'Radio2 Social Club', un ospite d'eccezione: Enrico Brignano. Varcato il traguardo del mezzo secolo, Brignano ricomincia dal palcoscenico con 'Enricomincio da me!', un viaggio nel tempo attraverso un'analisi 'semi-seria' di ciò che ha vissuto in questi anni. Quale migliore occasione se non quella di parlarne con due compagni di avventure come Barbarossa e Perroni, nell'unico club della radiofonia italiana? In puntata, ci sarà anche Luca Fiore, il giovane musicista italiano che ha vinto il concorso Gigs2015 indetto dal Comune di Londra per giovani musicisti, conquistandosi la licenza di un anno di musica nelle 42 postazioni autorizzate lungo la London Underground" espone in un comunicato la Rai.