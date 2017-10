Chef ma non troppo: torna il corso di cucina di Radio2

'Decanter', da venerdì 20 ottobre su Radio2.

"Da venerdì 20 ottobre, alle 20:00, a 'Decanter' su Rai Radio2, torna 'Chef ma non troppo: l'Italia in cucina', primo e unico corso radiofonico per imparare tutto sui piatti della nostra tradizione. - viene annunciato - In onda Fede e Tinto e gli chef di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana".

"La prima puntata, che al fianco di Fede e Tinto vedrà lo chef Fabio Giacopelli, sarà dedicata all'aglio di Voghiera e ai tortelli di verdure alla bagna cauda. - viene anticipato - Dopo il successo della scorsa stagione, in cui 'Decanter', in 20 puntate, ha raccontato altrettante ricette regionali, si rinnova la collaborazione fra Rai Radio2 e la più importante Scuola di cucina e ospitalità italiana. Regione per regione, Fede, Tinto e gli chef di Alma, racconteranno le origini e preparazione dei piatti che rendono celebre la nostra cucina. Questa edizione vedrà il focus sui prodotti tipici che, grazie alla maestria dei docenti, dei produttori e degli storici della cucina, verranno impiegati nella preparazione di una ricetta. Sotto ogni campanile d'Italia c'è una ricetta, dentro ogni piatto c'è una storia fatta di persone".