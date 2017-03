Che Programmone con Elio Germano, Andrea Perroni e Fabrizio Biggio

Prosegue il successo del "Programmone" di Nino Frassica, in onda domenica 12 marzo su Radio2.

"Cresce il successo di Nino Frassica su Rai Radio2, 'il sabato, la domenica e il week end', come lui stesso dichiara, dalle 13.45 alle 14.30 con un 'Programmone' tutto suo. 45 minuti di pura comicità alla sua maniera, dove il suo storico eloquio surreale diventa protagonista e fa del suo programma un 'programmone'" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



«Io mantengo sempre la manutenzione della promessa e il mio Programmone avrà 25 mila ospiti - continua Frassica - siamo arrivati a 99, siamo a buon punto!».



Si fa sapere in ultimo: "Dopo la recente ospitata di Maccio Capatonda, domani, domenica 12 marzo, alle 13.45, ospiti di Programmone su Radio2 saranno Elio Germano, Andrea Perroni e Fabrizio Biggio. Elio Germano, reduce da 'Questione di Karma', sarà a Programmone in una versione inedita e divertente: insieme ad Andrea Perroni e Nino Frassica farà uno scherzo telefonico volto a far diventare famoso il cantautore fallito, ospite fisso della trasmissione, Gianfranco Padda alias Francesco Scali. Fabrizio Biggio, invece, sarà ospite del programma nel ruolo di Gisella, la lavoratrice del servizio pubblico de 'I soliti Idioti'."