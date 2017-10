Caterpillar: Amore Binario fa tappa a Verona, su Radio2

Amore Binario, in onda venerdì 20 ottobre su Radio2.

"Nuovo appuntamento venerdì 20 ottobre, dalle 19.45 alle 20 con Amore Binario, lo spazio dedicato da Caterpillar di Rai Radio2 e FS Italiane al racconto degli 'amori ferroviari', dove il treno è protagonista di un affresco dell'Italia che si ricongiunge" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato.



"Il dottor Trenamore sarà a Verona e racconterà la storia di Lidia e Giovanni. I protagonisti della storia di questa settimana si sono conosciuti un anno fa a una serata di giochi di ruolo e da allora non si sono più lasciati. Grazie al treno. Lidia, ventinovenne addetta al servizio prenotazioni ospedaliere, vive e lavora a Verona. Giovanni, 33 anni, accounter di un'azienda che produce volantini, invece, a Milano. Le loro vite si ricongiungono nel fine settimana nella città che ispirò il genio di Shakespeare. Su e giù sui binari dell'amore, utilizzando i treni regionali o quelli alta velocità di Trenitalia, ogni venerdì Lidia e Giovanni vestono i panni di Romeo e Giulietta del terzo millennio. Le storie raccolte in poco meno di un mese sono state circa 200, raccontate dai viaggiatori (50% uomini e 50% donne) con età media di 38 anni. I video di Amore Binario sono stati visualizzati da 40.000 utenti con 1.500 interazioni. Duemila, invece, i chilometri percorsi dal dott. Trenamore che ha viaggiato sulle Frecce e i convogli regionali di Trenitalia. È Milano Centrale la stazione più frequentata dai pendolari dell'amore ferroviario. Questo il primo bilancio di Amore Binario, nato dalla collaborazione tra Caterpillar e Ferrovie dello Stato Italiane. Caterpillar è in onda da lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20, anche su radio2.rai.it, sulla app di Radio rai e con contenuti speciali su facebook, instragram e twitter. Per prendere parte ad Amore Binario è possibile scrivere a caterpillar@rai.it" si rende noto in ultimo.