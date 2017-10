Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè in diretta a Radio2 Social Club

Puntata speciale di Radio2 Social Club, in onda giovedì 12 ottobre.

"Giovedì 12 ottobre, alle 10.30, Luca Barbarossa e Andrea Perroni condurranno una puntata speciale di 'Radio2 Social Club', in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma. Con loro, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè, saranno protagonisti di una grande perfomance di musica dal vivo, in diretta streaming" viene riferito in una nota della Rai.



"Una formazione originale, quella dei tre cantautori, che ha preso forma solo lo scorso luglio e che in questa occasione torna a suonare in un'anteprima esclusiva per Radio2, che anticiperà il grande evento di dicembre dalla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un modo per collaudare una grande intesa e reinventare insieme repertori già molto amati" prosegue la tv di Stato.



Si evidenzia in conclusione: "Con loro al 'social club' di Radio2, per l'occasione in una versione speciale proprio a celebrare questo nuovo simposio, non mancheranno Frances Alina Ascione, giovane cantante resident del programma, e la Social Band di Stefano Cenci, per riarrangiare insieme, in esclusiva per 'Radio2 Social Club', alcuni dei brani più noti delle 3 special guest. 'Speciale Radio2 Social Club' live dalla Sala B è anche su radio2.rai.it, sulla App di Radio Rai e, con contenuti speciali e la diretta dell'evento, su Facebook, Twitter e Instagram."