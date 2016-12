Capodanno 2017 con Mario Biondi e Annalisa in diretta su Radio2

"Inizia il conto alla rovescia di Rai Radio2 verso il concerto di Capodanno 2017. Sabato 31 dicembre la festa della fine dell'anno è con Gianluca Gazzoli - conduttore di KGG insieme a Katamashi - riferisce in un comunicato la tv di Stato -, tutti i fine settimana, alle 15.30, su Radio2 - che festeggerà con tutti gli ascoltatori in diretta da Milano."



Viene descritto infine: "L'occasione sarà il concerto gratuito di Mario Biondi e Annalisa, dalla Piazza del Duomo di Milano. L'anima e la voce soul di Biondi, insieme alla stella della musica pop Annalisa, accenderanno la piazza e i microfoni di Radio2, che con questo concerto chiuderà l'anno in bellezza, ma non smetterà di suonare, proseguendo con la musica dal vivo fino al 6 gennaio."