Brunori Sas: "A casa tutto bene" ma su Radio2 c'è il concerto live romano

A 'Radio2 live' il concerto di Brunori Sas, venerdì 14 aprile.

"Rai Radio2 conferma la sua attenzione a tutto il panorama musicale nazionale e internazionale più interessante e contemporaneo: venerdì 14 aprile, alle 21.00, per 'Radio2 live', verrà trasmessa la data romana del tour 'A casa tutto bene', di Brunori Sas. Si tratta di un concerto che è parte di una serie di appuntamenti che il cantautore sta tenendo in giro per l'Italia, da Nord a Sud, e che stanno toccando anche le principali università: oltre che un semplice tour, infatti, si tratta di un percorso di 'storytelling' per entrare in contatto con i giovani di tutta Italia" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.