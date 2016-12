Bebe Vio persona dell'anno 2016 per Caterpillar

"È Bebe Vio, la giovane campionessa paralimpica di fioretto, la persona dell'anno 2016. Gli ascoltatori di Caterpillar AM, il programma del mattino di Rai Radio2 condotto da Filippo Solibello, Claudia de Lillo, Marco Ardemagni e Cinzia Poli, l'hanno scelta con una votazione a esclusioni successive" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.



"A lei va la sesta edizione degli AMmy Awards. Al secondo posto Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa e al terzo il corpo dei Vigili del Fuoco per le rispettive opere nell'emergenza immigrati e a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma" precisa in ultimo la Rai.