Babylon e Radio2 Inthemix dal Club To Club di Torino

In onda sabato 4 novembre su Radio2.

"Sabato 4 novembre, all'interno del 'Club To Club', l'unico festival di musica elettronica, avanguardia e pop in Italia in grado di confrontarsi con la concorrenza europea, Rai Radio2 si ritaglierà uno spazio dedicato, con due puntate speciali di Babylon' e 'Radio2 Inthemix' in diretta dal Lingotto di Torino" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



"Si partirà da Carlo Pastore, alle 22, per raccontare il festival attraverso la voce dei suoi protagonisti: Nicolas Jaar, Richie Hawtin e il fenomeno napoletano Liberato sono solo alcuni dei nomi in programma nel corso dello speciale. Il compito di 'Babylon' sarà quello di raccontare gli artisti e le atmosfere di quella notte, on air, on field e dal backstage con contenuti esclusivi. I primi artisti che condivideranno i microfoni di Radio2 con Pastore saranno Lorenzo Senni, unico italiano a firmare per la Warp, Daniele Mana, torinese accasato sulla Hyperdub del più celebre Burial e tanti altri. Se l'aspetto più importante del festival è la dimensione esperienziale, Babylon cercherà di restituirla agli ascoltatori in forma 'tridimensionale'. A mezzanotte il testimone passerà a Lele Sacchi con 'Radio2 Inthemix', che in 'Club to Club' trova la sua naturale collocazione" prosegue la Rai.



"Da sei edizioni contenitore di tutta la musica elettronica più interessante e incisiva del panorama - si puntalizza inoltre -, 'Radio2 Inthemix' è diventato il programma in Italia di tutto quel sound che nasce dalla dj culture e dalla musica da club avanzata, territori che da sempre il festival torinese batte con grandissimo successo internazionale."



Si espone infine: "Durante la diretta, Sacchi darà spazio ad alcuni dei protagonisti del festival ed alcuni fan della trasmissione, ma anche ad un dj set esclusivo proprio di Lele Sacchi per Radio2 e per tutti i suoi ascoltatori. Carlo Pastore e Lele Sacchi, insieme, per una grande notte di musica, in una alternanza di conduzione e consolle, saranno anche in co-conduzione, in diretta dal festival di musica elettronica più importante al mondo. Radio2 al 'Club to Club' sarà anche su radio2.rai.it, sulla App di Radio Rai e con contenuti speciali su facebook, instagram e twitter."