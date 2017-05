Alla Festa della Musica 2017 anche La Francia in Scena, in diretta su Radio2

Mercoledì 21 giugno, Radio2 sarà in diretta dalla Festa della Musica 2017.

"La radio ufficiale de 'La Francia in Scena' è Rai Radio2. Con l'attesa Festa della Musica 2017, sarà in diretta da Piazza Farnese, per celebrare l'arrivo dell'estate con un originale palco franco-italiano - 'Cosmo' il nome per l'Italia, 'La Femme' quello per la Francia - che testimonia ancora una volta la ricchezza e il dinamismo della propria proposta musicale live" spiegano in una nota dalla tv di Stato.



"Radio2 ha scelto di dare voce alla manifestazione dell'Institut FranÇais Italia e dell'Ambasciata di Francia in Italia - viene spiegato in conclusione -, confermando la sua attenzione a tutte le tendenze musicali del momento, in un rapporto sempre vivo e dinamico con il territorio, non solo nazionale, ma anche europeo. Mercoledì 21 giugno, Radio2 sarà in diretta dalla Festa della Musica 2017 di Piazza Farnese a Roma con 'Radio2 Live', per raccontare con contenuti speciali e la brillante conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, il grande concerto italo francese, a partire dallo psichedelico Cosmo, fino ad arrivare alla psyco-rock band francese, La Femme. Radio2 alla Festa della Musica 2017 è anche su radio2.rai.it e sui social di Radio2 con anticipazioni e tanti contenuti speciali."