Walter Guadagnini, Antonella Ruggiero e Mario Martone a Sciarada

Nuovo appuntamento con Sciarada, in onda sabato 11 marzo su Radio1.

"Nella puntata di Sciarada, condotta da Carlotta Tedeschi, in onda sabato 11 marzo alle 12.30 su Rai Radio1 gli ospiti saranno: Walter Guadagnini, Antonella Ruggiero e Mario Martone. L'agenzia fotografica Magnum Photo compie 70 anni, alcune città come Brescia, Torino, Cremona, la festeggiano con delle mostre per raccontare attraverso le immagini gli avvenimenti in tutto il mondo" si segnala in una nota dalla tv di Stato.



La Rai sottolinea inoltre: "Federico Pietranera, ha intervistato l'esperto di fotografia Walter Guadagnini. Una voce indimenticabile, bella, limpida e versatile come poche nel nostro panorama musicale di oggi, è quella di Antonella Ruggiero, da sempre attratta dalla sconfinata varietà dei linguaggi musicali, di genere ed epoca. Una narrazione intima, profonda, toccante, che è la vita imprevedibile delle canzoni che Antonella Ruggiero racconta a Carlotta Tedeschi."



Si descrive in conclusione: "Il 'Sindaco del rione Sanità' una commedia di Edoardo De Filippo, è il nuovo lavoro che il regista Mario Martone porta in scena al teatro Nest alla periferia di Napoli, dove realtà e finzione vanno di pari passo, come spiega il regista ad Antonella Chini."