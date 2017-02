Tiziano Ferro, Clockers e Danny Boyle a Sciarada

"Nella puntata di Sciarada, in onda su Rai Radio1 sabato 4 febbraio alle 12.30, gli ospiti saranno i Clockers, Tiziano Ferro e Danny Boyle. 'The italian Job' è il nuovo album dei Clockers, un gruppo molto affiatato di musicisti romani" rivelano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Sono al loro quarto disco, dove troviamo varie mescolanze di generi musicali come raccontano Ray D'Antoni, Mauro Sparkly Fiorina e Angelo Molino a Marcella Sullo. Martedì 7 febbraio, prima serata del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston il primo superospite è Tiziano Ferro. Duetterà con Carmen Consoli, renderà omaggio a Luigi Tenco e poi sarà il suo 'Il mestiere della vita', l'ultimo capitolo della sua vita artistica e privata. Ne parla con Carlotta Tedeschi" si prosegue.



"Torna dopo 20 anni, ed è molto atteso, il sequel di 'T2-Traispotting' del regista Danny Boyle, con gli stessi quattro attori protagonisti, per non deludere il grande pubblico. Baba Richerme ha incontrato Danny Boyle" viene concluso.