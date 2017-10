Sveva Casati Modignani a Mary Pop, tra ulivi millenari e tartufi

In onda domenica 29 ottobre su Raidio1.

"Ai microfoni di Mary Pop, in onda domenica 29 ottobre alle 09.35 su Rai Radio1, Bice Cairati, in arte Sveva Casati Modignani, una delle firme più amate della narrativa contemporanea: i suoi romanzi, tradotti in venti paesi, hanno venduto 12 milioni di copie" comunica la tv di Stato.



La Rai sottolinea quindi: "Gli ulivi millenari portano scolpito nei loro tronchi lo scorrere del tempo: in Puglia e Umbria l'Associazione Nazionale Città dell'Olio e la Strada Regionale dell'Olio Dop Umbria puntano al riconoscimento UNESCO di questo patrimonio vegetale."



Si rende noto dunque: "Grazie alle rispettive manifestazioni, Camminata tra gli Olivi e Frantoi Aperti, sarà possibile visitare alcuni di questi ulivi. Mary Pop ne ha parlato con Benedetto Misciòscia, vice presidente Associazione Nazionale Città dell'Olio e coordinatore regionale Puglia e con Paolo Morbidoni, presidente della Strada Regionale dell'Olio Dop Umbria. Un percorso lento e sorprendente, quello tra le case abbandonate: abitazioni, masserie, rocche, ville, circondate dal mistero e dal silenzio."



"In questo cammino Mary Pop ha scoperto la storia delle mura abbandonate - viene fatto sapere inoltre -, ascoltandone il suono, imparando a riconoscerne i colori, gli odori, i fantasmi e i segni del tempo,in compagnia di Mario Ferraguti, scrittore ed esploratore curioso."



"Ad Acqualagna, in occasione della 52ma edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, gloria del centro marchigiano, è stato annunciato l'avvio del Museo del Tartufo. Un luogo invitante e inebriante, in grado di condurre i visitatori lungo percorsi pluri-sensoriali e interattivi, che aprirà i battenti nei prossimi mesi. Mary Pop ne ha parlato con Giorgio Remedia, esperto tartufaio. Siamo alla 119^ edizione di Fieracavalli, un punto di riferimento del panorama equestre internazionale, che porta a Verona 3.000 cavalli di 60 razze e 750 aziende del settore da 25 nazioni. In programma gare sportive, concorsi e show che spaziano dallo sport, al turismo e business, ma anche benessere e spettacolo. Lo racconta Maria Baleri, consulente di Fieracavalli e professionista del settore. Spesso la voglia di reinventarsi, di mutare pelle, parte dalla casa. MOA Casa, il salone dell'abitare in mostra a Roma, è dedicato a chi vuole rinnovare il proprio arredo, magari affidandosi a esperti di settore. Mary Pop lo chiesto a Fabrizio Gibertini, interior designer, quali sono le nuove tendenze. La Sicilia non è solo mare, storia, arte ma anche montagna. E in questo periodo sa offrire frutti d'altura e di bosco: castagne, funghi e altri prodotti di stagione meno conosciuti. E sono proprio loro i protagonisti dell'Ottobrata Zafferanese, tradizionale appuntamento annuale. Il centro di Zafferana, alle pendici dell'Etna, mette in mostra le sue eccellenze enogastronomiche d'autunno e i suoi manufatti artigianali: dai mitici carretti, ai ricami, alle sculture in pietra lavica. Il racconto di Salvatore Coco, presidente del comitato organizzativo" si riporta infine.