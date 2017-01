Stefano Bollani diventa juke box umano su Radio1

"'King Kong', lo spazio musicale di Rai Radio1, condotto da Silvia Boschero e in onda alle 16.30, nella puntata di giovedì 26 gennaio ospita Stefano Bollani che straordinariamente, prima di ritirarsi nella composizione del nuovo disco, intrattiene gli ascoltatori col suo jukebox estemporaneo. - viene annunciato in una nota - Bollani si presterà per mezz'ora a fare il juke box umano, soddisfacendo le più colte o strampalate richieste. Un'occasione unica, per ascoltare in radio il jazzista-mattatore, reduce dalla straordinaria trasmissione televisiva su Rai1 'L'importante è avere un piano', prima che si concentri nella stesura del nuovo album".