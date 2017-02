Startup in Italia: sono 7mila ma fatturano poco

Nuova puntata di Eta Beta in onda giovedì 23 febbraio su Radio1.

"In media fatturano appena 50mila euro l'anno e non superano i tre dipendenti a testa. Eppure, malgrado a finanziarle siano soprattutto amici e parenti, sono quasi 7.000 le startup, le aziende innovative, che operano in Italia, il doppio rispetto a due anni fa. Quali sono le ragioni di questo paradosso? E qual è l'importanza strategica di queste realtà? Ne parliamo nella nuova puntata di Eta Beta in onda giovedì 23 febbraio alle 11.40 su Radio1 Rai. Ospiti: Carlo Alberto Pratesi, docente di Innovazione all'università di Roma Tre; Teresa Musarò, cofondatrice di Memio, il sistema per ricordare agli anziani i farmaci da prendere, con sms vocali o scritti; Andrea Andolfi, responsabile di M3Dics, il sistema per stampare in 3D copia degli arti fratturati, in modo da preparare il medico prima dell'intervento chirurgico" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.