Simona Marchini e Antonella Ruggiero cantano "Vittoria", ma su Radio1

"Protagoniste della nuova puntata di 'Vittoria', il programma di Rai Radio1 condotto da Maria Teresa Lamberti, sono Simona Marchini, eclettica donna dello spettacolo e appassionata fin dall'infanzia di musica lirica, e Antonella Ruggiero, cantante che dopo il successo ottenuto con i Matia Bazar ha ricercato un nuovo modo di esprimersi. Le due ospiti racconteranno le sfide e le vittorie ottenute. Spazio anche all'attualità con la vicedirettrice di Vanity Fair Antonella Bussi. In chiusura Maria Grazia Putini parlerà con Rosalba Graglia della Guida di Torino al Femminile. L'appuntamento è per lunedì 30 gennaio, alle 17.00" si diffonde in un comunicato dalla tv di Stato.