Robot sul lavoro: come cambierà la vita tra due anni?

Eta Beta affronta il mondo dei robot, in onda mercoledì 15 marzo su Radio1

"Mercoledì 15 marzo alle ore 11:40, Eta Beta, sulle frequenze di Rai Radio1, si 'affaccerà' sul futuro: entro due anni, oltre due milioni e mezzo di robot faranno ingresso nelle fabbriche di tutto il mondo e 42 milioni di persone prenderanno servizio come assistenti personali o domestici. Come cambierà da quel momento la nostra vita?", viene annunciato in una nota.



"In occasione della RomeCup, la gara tra i migliori progetti di robotica delle scuole italiane organizzata dalla Fondazione Mondo digitale, Eta Beta racconterà le luci e le ombre di una società sempre più connessa con umanoidi e intelligenze artificiali. - si anticipa quindi - Questi gli ospiti: Emanuele Micheli, vicepresidente Scuola di Robotica; Davide Aloisi, campione mondiale di calcio per robot, oggi allenatore di una delle 142 squadre di studenti che - da tutta Italia - partecipano alla Rome Cup; Luca Iotti, professore associato al Dipartimento di Ingegneria Automatica dell'Università La Sapienza di Roma; Lucia Lencioni, responsabile di Werable Robotics, azienda innovativa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che realizza robot indossabili innovativi (detti anche esoscheletri)" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.